Vlaams minister-president Jambon roept toekomstig Europees president Charles Michel op: "Neem initiatief in de Catalaanse kwestie"

Jambon is momenteel op officieel bezoek in Catalonië, de regio die strijdt voor onafhankelijkheid van Spanje. "De president van Catalonië en de minister-president van Vlaanderen hebben tijdens een officiële bijeenkomst in Barcelona de banden tussen beide naties aangehaald", klinkt het in een gezamenlijke verklaring van Jambon en Torra.

Beiden roepen op om de Catalaanse kwestie op basis van "politieke dialoog" op te lossen en om de gevangen Catalaanse politici vrij te laten. Vlaams minister-president Jambon vindt dat wat dat betreft de Europese Unie meer initiatief moet nemen. En hij rekent daarvoor op oud-premier Charles Michel, die morgen Europees president wordt, en op kersvers Europees commissaris van Justitie Didier Reynders.

"Ik roep hen op om het Europa met twee maten en twee gewichten achter te laten. We gaan binnenkort Kerstmis vieren en hier zitten mensen in de gevangenis omwillle van hun publieke opinie. In Europa is dat onaanvaardbaar." De Europese Unie heeft zich steeds afzijdig gehouden van de Catalaanse kwestie, die volgens de Unie een interne Spaanse zaak is.

De Vlaamse en de Catalaanse regeringsleiders vinden ook dat de Europese Unie de integratie binnen de Unie moet mogelijk maken van "nieuwe, onafhankelijke staten die op democratische wijze ontstaan zijn".