Klimaatactivisten bestormen bruinkoolmijnen in oosten van Duitsland

Tot de actiedag was opgeroepen door de organisatie "Ende Gelände", een organisatie die de bruinkoolmijnen dicht wil. De organisatie voert al jaren actie aan de buinkoolmijnen in het oosten van Duitsland, maar ook in het westen van het land.



De acties van vandaag waren aangekondigd. De politie was massaal aanwezig in de buurt van de mijnen en de elektriciteitscentrales die op kolen draaien. Toch konden honderden activisten de mijnen binnendringen.



In de mijn van Jänschwalde bezetten 400 betogers de treinsporen, die de kolen van de mijnen rechtstreeks naar de elektriciteitscentrale brengen. Toen de politie de betogers wilden oppakken, kwam het tot duw- en trekwerk. Volgens de openbare omroep RBB werden daarbij drie agenten gewond.