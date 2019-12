Koninklijke Schenking kocht dubieuze gronden in de duinen, "Paleis kwam tussenbeide in corruptieonderzoek"

Een transactie uit 1974 roept heel veel vragen op: bouwgrond in duingebied in De Panne. Het was toenmalig burgemeester van De Panne Raf Versteele die begin jaren 70 had besloten om een wijk met luxevilla's te maken, verspreid over 100 hectare natuurgebied vlak bij het strand. Het project stootte op heel wat protest, niet het minst van natuurbewegingen. Toch kreeg de burgemeester zijn zin. Een van de gronden werd dus gekocht door de Koninklijke Schenking.



De krant De Morgen schreef enkele jaren geleden over een "gerucht" dat de koninklijke familie destijds een van de eerste villa's in de wijk mocht kopen om het project op gang te trekken. Details over de omstandigheden van de koop kregen wij niet van de Schenking. Het antwoord van gedelegeerd bestuurder Philippe Lens van de Koninklijke Schenking is kort: "Volgens de eigendomstitel is de Koninklijke Schenking ervan eigenares geworden ingevolge een akte van aankoop verleden voor notaris Simpelere (sic) te De Panne op 17 juni 1974." Opmerkelijk, want op dat moment liepen er nog volop procedures tegen het project bij de Raad van State.