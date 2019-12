"Labels" volgt Adil El Arbi en Bilall Fallah in Hollywood: "Rijk? Ze hebben ons echt rosse centjes gegeven"

Na de films "Black" en "Patser" zijn Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33) naar Hollywood verhuisd. Ze regisseren er "Bad boys for life" met wereldster Will Smith in de hoofdrol. Het duo nodigde VRT NWS-reporter Yassine Atari exclusief uit op en naast de set voor de onlinedocureeks "Labels". Ze werken zich in Miami uit de naad om alle scènes op tijd in te blikken. Van glamour is geen sprake. Tussen de opnames door zijn El Arbi en Fallah opvallend openhartig. Over hun geloof en hun ambities. En over Marokkaan zijn, hier en in de grote Hollywoodmachine.