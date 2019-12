Noord-Korea noemt Japanse premier Shinzo Abe "domste man uit de geschiedenis"

Abe had de Noord-Koreaanse lanceringen van ballistische raketten donderdag veroordeeld als overtredingen van VN-resoluties. "We kunnen zeggen dat Abe een idioot is en de domste man uit de geschiedenis omdat hij er niet in slaagt een raket van een "multiple launch rocket system" te onderscheiden terwijl hij het door een foto verrijkt verslag ziet", aldus de verklaring die KCNA verspreidde.

"Abe zou in de nabije toekomst en onder zijn neus wel eens kunnen zien wat een echte ballistische raket is... Abe is slechts een perfecte idioot", aldus nog de functionaris. Die oordeelt dat het beter is dat Noord-Korea niet met Abe onderhandelt, aangezien hij maar een "politieke dwerg" is.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Noord-Korea op die manier naar de Japanse premier uithaalt.