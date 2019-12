Philippe Goffin vervangt Didier Reynders (MR) als minister in de federale regering

De 52-jarige Goffin is sinds 2001 burgemeester van Crisnée in Luik. In 2010 werd hij verkozen als Kamerlid. Van 2014 tot 2019 was hij daar voorzitter van de commissie Justitie. Goffin was ook kandidaat bij de recente voorzittersverkiezing bij de MR. In de eerste ronde behaalde hij daar 11 procent van de stemmen, goed voor een vierde plaats.

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft Goffin bij de interne debatten bij de voorzittersverkiezingen zijn capaciteiten voldoende bewezen. Ook zijn kennis van het Nederlands en zijn parlementaire ervaring als voorzitter van de commissie Justitie zijn een pluspunt.