In Albanië zijn vier dagen na de zware aardbeving alle reddingsacties stopgezet. In totaal kwamen vijftig mensen om het leven en raakten 2.000 mensen gewond. Volgens premier Edi Rama is de schade enorm: 900 gebouwen in havenstad Durrës en ruim 1.400 huizen in hoofdstad Tirana hebben in de brokken gedeeld of zijn ingestort. Albanië werd dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.4.