Sluisdeuren Albertkanaal worden vanaf januari ook op zondag bediend (zonder extra kosten)

De zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) worden momenteel nog bediend van zondagavond 22 uur tot zaterdagavond 22 uur. Op zon- en feestdagen is er geen structurele bediening, maar als de economische noodzaak kon worden aangetoond, werden op die dagen een of meer sluizen bediend (tegen betaling).

"De sterke groei van de containerbinnenvaart en de 24/7-economie aan het Albertkanaal maakten dat het aantal aanvragen voor sluisbediening op zon- en feestdagen de voorbije jaren sterk is toegenomen", legt De Vlaamse Waterweg uit. Daarom besliste de raad van bestuur om vanaf 2 januari 2020 de sluizen van het Albertkanaal dag en nacht te bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen. Meteen werd ook de beslissing genomen om niet langer kosten aan te rekenen voor de zondagbediening van sluizen elders op het Vlaamse waterwegennet.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale verbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zowat 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8.000 vrachtwagens minder op onze wegen.