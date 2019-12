In Dendermonde zijn vanmorgen de duizenden tickets verkocht voor de Ros Beiaardommegang van mei volgend jaar. Die ommegang vindt één keer om de tien jaar plaats. In de stoet staat een reusachtig houten paard centraal met vier jonge broers erop. Langs het parcours staan is gratis, maar wie op de tribune wil zitten in Dendermonde heeft een ticket nodig.