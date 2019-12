VIB-KU Leuven: normale levercellen aanmoedigen om kanker te bevechten

Hoewel deze studie toont dat dit antitumor-mechanisme tumoren en uitzaaiingen in de lever kan doden, is het nog niet geweten of gelijkaardige mechanismen ook geactiveerd kunnen worden in andere organen.

"Gezien het opvallende antitumor-effect van door YAP geactiveerde levercellen op levertumoren, heeft onze ontdekking het potentieel om baanbrekende inzichten te verschaffen in een nieuwe strategie om tumoren te bevechten", zei mede-eerste auteur Stephanie Castaldo.

Het is echter zo dat, hoewel deze opmerkelijke bevinding een volledige nieuwe strategie identificeert om kanker te bevechten bij muizen, deze studie de eerste beschrijving is op moleculair niveau van dit nieuwe antitumor-mechanisme, en dat betekent dat er nog meer onderzoek nodig is om na te gaan hoe deze bevindingen toegepast kunnen worden ten voordele van kankerpatiënten.

"Inderdaad is de volgende stap te testen in hoeverre dit mechanisme ook menselijke kankercellen beïnvloedt", zei Laura Van den Mooter, eveneens een eerste auteur van de nieuwe studie.

De studie van het team van het VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology is gepubliceerd in Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB.