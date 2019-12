Vrijwilliger asielopvang in Bredene: "We willen aantonen dat het wel kan, dat er genoeg is om te delen"

De burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (SP.A) is een campagne begonnen om zijn burgers te informeren over de komst van asielzoekers naar de gemeente. Dat is in 2015 ook al gebeurd en toen was er veel wantrouwen. Maar uiteindelijk was er nauwelijks overlast, zegt de burgemeester, en werden tegenstanders zelfs vrijwilligers in de werking van het asielcentrum. Onze reporter Luc De Smet trok naar Bredene en sprak er met de burgemeester en met vrijwilligers van de asielopvang. Bekijk zijn verslag hierboven.