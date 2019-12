In een café in de Russische hoofdstad Moskou hangt een heel bijzonder kunstwerk: het is volledig gemaakt uit stukjes brood. De anonieme kunstenaar Zoom gebruikte maar liefst 40.000 stukjes brood om het gezicht van een vrouw te vormen. Die moest hij harder of minder hard roosteren om verschillende kleuren te krijgen. Hij heeft er in totaal anderhalve maand aan gewerkt. Het afgewerkte kunstwerk is in totaal 3 meter breed en 3 meter hoog.