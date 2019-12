Aalst wil carnaval zélf schrappen van Unesco-werelderfgoedlijst, maar dat kan officieel niet: "Nooit eerder gebeurd"

De burgemeester is een grote voorstander van vrije meningsuiting en weigert censuur op het carnavalsgebeuren. "Wat men ook probeert, wij zullen ons niet laten censureren. Die stoet gaat al 90 jaar uit in Aalst, en we hebben nog maar heel weinig problemen gehad. Ik heb geloof in het gezond carnavalsverstand."