CD&V-voorzitterskandidaten: "Er staan ook goeie zaken in nota informateur Magnette, N-VA moet nu aan zet komen"

Voor Coens is de nota dus niet totaal onmogelijk. Maar hij ziet ook belangrijke problemen. "Het feit dat er vooral geen budgettaire analyse is. Hoe gaan we dat allemaal betalen?" Voor ons is dat cruciaal. Ook over een aantal waardegevoelige thema's staat er nog niets in." De andere voorzitterskandidaat Sammy Mahdi sluit zich daarbij aan. "De cijfers moeten kloppen en dat is hier niet volledig het geval. De startnota van Bart De Wever voor de Vlaamse regering lag ook moeilijk. Daar is ook over onderhandeld. Het zal vooral een kwestie zijn van zich pragmatisch op te stellen."

Pragmatisch opstellen met het oog op de vorming van een nieuwe regering. En daar is paars-geel volgens de CD&V-voorzitterskandidaten nog niet van tafel. Sammy Mahdi: "Men is er iets te snel van uitgegaan "Paars-geel ligt blijkbaar moeilijk, maak er dan paars-groen van en dan komt het allemaal wel vanzelf". Bij de verkiezingen heeft een overgrote meerderheid van de Belgen gestemd voor de N-VA. Dan hoop ik dat in een volgende fase iemand van die partij wordt aangesteld om nu het heft in handen te nemen. Ik hoop dat Bart De Wever in een volgende ronde op zoek kan gaan naar een coalitie."

Joachim Coens is het daarmee eens. "De grootste partij in Vlaanderen moet echt wel kleur bekennen en verantwoordelijkheid nemen. En zeggen wat ze willen wijzigen aan de nota. De N-VA moet aan zet komen. We kunnen niet lang meer wachten. De tactische spelletjes hebben lang genoeg geduurd." Op de Franstalige zender RTL-TVI pleitte CD&V-vicepremier Koen Geens vanmorgen dan weer voor een "co-informatie" met Paul Magnette en Bart De Wever.