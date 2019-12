De Foyer #12: over de voorzittersstrijd bij CD&V, tweestrijd binnen Open VLD & wel of niet Black Friday

De voorzittersstrijd bij CD&V is bijna gestreden, 6 december kennen we de winnaar. Wordt het jong talent Sammy Mahdi of ervaren havenbaas, Joachim Coens? Inhoudelijk zijn er tussen beide kandidaten weinig verschillen, maar welke stijl verkiezen de CD&V-leden? En vooral: welke koers zal CD&V varen in de federale formatie?

Over de koers van Open VLD was de voorbije week ook veel te doen. Minister Bart Somers (Open VLD) zag de kansen op een paars-gele regering mét N-VA heel klein, maar niet iedereen in zijn partij was daar zo blij mee. Politiek analist Wouter Verschelden fileert de tweestrijd binnen de liberale partij.