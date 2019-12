In zijn masterclass op 7 december, samen met scenariste Dagmar Blommaert, toont Van Nuffel een demo van het game waar hij momenteel aan werkt: "Het is heel narratief gedreven en speelt zich af in een robotfabriek. Het hele spel is een metafoor voor een huwelijkscrisis."

Kostprijs van dat game? "750.000 à 1,5 miljoen euro", schat Van Nuffel. "Maar er worden tegenwoordig games gemaakt die 30 miljoen euro kosten. Ik denk aan het cowboyspel "Red dead redemption 2" dat vorig jaar uitkwam. Daar heeft tweehonderd man 7 jaar lang aan gewerkt. The sky is the limit."