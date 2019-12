Barslecht winterweer in Arizona en Utah kost aan vier mensen het leven

De overstroming in Arizona was het gevolg van een zware winterstorm die momenteel over delen van de Verenigde Staten trekt. De kinderen werden vrijdag als vermist opgegeven nadat een voertuig, ten noordoosten van Phoenix, in de Tonto Creek vast kwam te zitten.



De hulpdiensten slaagden er met de hulp van helikopters in om twee volwassenen en vier kinderen te redden. De lichamen van de twee dodelijke slachtoffertjes werden gisteren aangetroffen, zo melden de autoriteiten. Een derde kind wordt nog altijd vermist.