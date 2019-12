Protest in Hongkong: politie gebruikt opnieuw traangas, dankwoorden voor Trump en jonge kinderen stappen mee

In Hongkong is er na twee weken van relatieve rust opnieuw traangas ingezet door de politie tegen betogers. Eerder vandaag vonden twee vreedzame betogingen plaats. Een ervan was gericht tegen het gebruik van traangas door de politie. In een tweede mars stapten manifestanten naar het Amerikaanse consulaat, om hun dank te betuigen aan de Verenigde Staten voor hun steun aan het antiregeringsprotest in Hongkong.