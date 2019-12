In China nu gezichtsscan verplicht voor mobiel abonnement: "De overheid houdt je in de gaten"

In China moet je vanaf vandaag een gezichtsscan laten nemen als je een mobiel abonnement wil kopen. De overheid zegt dat ze zo burgers bijvoorbeeld wil beschermen tegen televerkopers of oplichters aan de telefoon. In China wordt er steeds meer met gezichtsherkenningstechnologie gewerkt. Dat leidt ook tot kritiek, omdat de overheid zo steeds meer informatie kan verzamelen over burgers. Eefje Rammeloo, correspondent voor VRT NWS in China, geeft meer uitleg in "De Ochtend" op Radio 1.