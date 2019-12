In Bethlehem is de kerstperiode officieel begonnen. Vlak bij de Geboortekerk is de kerstverlichting aangestoken. De komende weken verwacht Bethlehem tienduizenden toeristen en pelgrims voor de kerstviering. Christenen geloven dat Jezus geboren werd in een stal en in een kribbe gelegd werd, een voederbak voor dieren. Een relikwie van die kribbe is teruggekomen naar Bethlehem en daar plechtig ingewijd.