Mensen die gestresseerd zijn, zeggen sneller dingen waar ze later spijt van hebben

Zowat iedereen herinnert zich wel een gelegenheid waarbij men iets gezegd heeft waarover men later spijt heeft. Vaak leidt dat tot enige gêne of een schuldgevoel, maar de zaak wordt ook vaak snel vergeten.

Er zijn echter ook gevallen waarbij het doen van ongepaste uitspraken ernstige gevolgen kan hebben.

Zo is er het voorbeeld van de CEO van kledingzaak Abercrombie and Fitch die in 2006 zei dat het merk zich niet richt tot 'onaantrekkelijke" of 'niet zo coole" jongeren, een uitspraak die in 2013 opnieuw opdook en de reputatie van de firma schade toebracht. En het lijstje van politici die door een onvoorzichtige uitspraak in de problemen beland zijn, is erg lang.

Iets verkeerd zeggen kan verhoudingen tussen mensen schade toebrengen, vertrouwen in het gedrang brengen en iemands reputatie omlaag halen, en hoewel we ons best doen om te controleren wat er uit onze mond vloeit, lijkt het erop dat we daar niet altijd in slagen.

De meeste mensen denken dat we bijna volledige controle hebben over wat we zeggen, maar hoeveel controle hebben we echt daarover? En onder welke omstandigheden zouden we de controle kunnen verliezen over wat we zeggen?

Om die laatste vraag te beantwoorden, deden doctor Brent Croker van de University of Melbourne en professor Ann McGill van de University of Chicago recent een onderzoek.