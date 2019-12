Middel tegen epilepsie verhindert ontwikkeling hersentumoren bij jonge kinderen

Veel medulloblastomen bij jonge kinderen worden versterkt door MYCN, een oncogen - een gen dat kanker kan veroorzaken - dat de groei van de tumor aandrijft en ook uitzaaiing naar de ruggengraat, wat leidt tot een zeer slechte prognose.

In de nieuwe studie kweekten de onderzoekers een bepaald type van zenuwstamcel - een voorlopercel die uitgroeit tot een zenuw- of hersencel -, en ze waren in staat om aan te tonen dat MYCN in staat was om die stamcellen snel in kankercellen te veranderen. Dat doet veronderstellen dat deze cellen waarschijnlijk aan de oorsprong liggen van medulloblastoom bij jonge kinderen.

De activiteit van het oncogen MYCN wordt gecontroleerd door een signaal in wat bekendstaat als de Sonic Hedgehog signaalweg, die betrokken is bij de normale ontwikkeling van de hersenen maar die in medulloblastomas al te actief is. Hoewel er momenteel een aantal geneesmiddelen beschikbaar zijn die deze signaalweg onderdrukken, blijkt geen ervan effectief bij kinderen met hersentumoren, die vaak ook ernstige bijwerkingen ondervinden zoals problemen met de botgroei.

"In het begin testte ik of de inhibitoren voor de Sonic Hedgehog signaalweg de tumorcellen konden uitschakelen, maar zonder succes. De cellen vielen in de plaats een andere proteïne aan, Oct4, en een andere signaalweg, die de mTOR signaalweg wordt genoemd. En dat maakte de tumor nog agressiever", zei Matko Čančer, een onderzoeker aan de afdeling Immunologie, Genetica en Pathologie van de Uppsala Universitet in Zweden. Čančer voerde de studies in het laboratorium uit.