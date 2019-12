Paars-groene partijen discreet bijeengekomen met informateur Magnette, CD&V en N-VA niet uitgenodigd

Gisteren zat informateur Magnette in elk geval samen met enkel de paars-groene partijen (PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen en Ecolo). Dus zonder de N-VA en CD&V. De nota van informateur Magnette - die enkele dagen geleden uitlekte - kwam daar ter sprake. VRT NWS verneemt dat die nota is aangepast met "liberale accenten". Het gesprek verliep naar verluidt constructief.

"Liberalen zijn een deel van de oplossing, niet van de nodeloze blokkering. Het is dus normaal dat in een informatieronde zaken worden uitgetest", is te horen bij de Vlaamse liberalen op het nieuws over de bijeenkomst van gisteren. "Het moet over inhoud gaan. En samen met onze collega's van MR zetten we de liberale visie uit."

De zes paars-groene partijen hebben een zeer krappe meerderheid van 76 zetels op de 150 in de Kamer. Zeker binnen Open VLD is er enige tegenkanting tegen paars-groen.