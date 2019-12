N-VA-voorzitter De Wever: "Paars-groene formatie lijkt begonnen, nauwelijks te geloven dat Open VLD hierin meegaat"  

De Wever tackelt hierbij vooral de liberalen van de Open VLD. "De voorstellen van Magnette zijn sociaal-economisch barslecht en ook op vlak van migratie is er geen omslag. Zo'n regering heeft ook maar één derde van de stemmen in Vlaanderen, toch wel de regio die de facturen betaalt. Wij vinden het ongelooflijk en dat met name de Open VLD daar zomaar in mee schuift."

Is hier nu een paars-groene formatie begonnen? "Het lijkt er alleszins heel sterk op", aldus De Wever. Maar de N-VA-voorzitter wil er evenwel niet zelf de stekker (voor de vorming van een paars-gele coalitie met N-VA en PS) uit trekken. "Ik loop niet weg van de tafel. Als men mij morgen zou vragen initiatief te nemen, zal ik dat zeker niet weigeren."

Het vertrouwen van de N-VA in de Open VLD is volgens Bart De Wever nu wel "een moeilijk punt". "Ik heb van hen al twee weken niets meer vernomen. En dan hoor je dat ze achter je rug bij Magnette gaan praten. Ik voel me bekocht."