Twee zwaargewonden bij vechtpartij aan café in Hoboken

De politie werd vanmorgen kort voor 6 uur opgeroepen voor een zware vechtpartij aan café Shivas, aan de Lageweg in Hoboken. Toen de politie ter plaatse kwam, trof ze er twee zwaargewonde mannen aan. Eén van de slachtoffers liep een steekwonde in de hals op, de andere een hoofdwonde. Ze werden allebei naar het ziekenhuis overgebracht en ze zullen nog verhoord worden, want hun rol in de vechtpartij is nog niet duidelijk.

De politie heeft ook nog 10 andere personen opgepakt die aanwezig waren bij de vechtpartij. Zij zullen worden verhoord om na te gaan in hoeverre zij betrokken waren bij het incident. In totaal zijn er dus 12 mensen opgepakt.