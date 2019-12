Volgens Britse premier Johnson nog 74 andere veroordeelde terroristen vervroegd vrijgelaten

In de nasleep van de steekpartij, die is erkend als een terreurdaad en geclaimd is door terreurgroep IS, wijst premier Johnson de oppositiepartij Labour met de vinger. Volgens Johnson is de hervorming er gekomen door toedoen van een linkse regering, en was hij er altijd tegen. Op de vraag waarom de conservatieve partij tien jaar lang niets had gedaan om de wetgeving aan te passen, ging Johnson niet in.