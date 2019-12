Wat moet er gebeuren met de imposante kolenwasserijen op het terrein van de Beringse mijn?

Concreet is de vraag in Beringen wat er moet gebeuren met de kolenwasserijen. Die waren op elke mijnsite te vinden, maar na de sluitingen zijn ze bijna overal afgebroken.



In Beringen staan ze er nog en dat is vrij uniek in Europa. De gebouwen hier zijn, net als de rest van de mijnsite, sinds 1993 beschermd. Maar twee van de vier wasserijen zijn in bedenkelijke staat. Erfgoedliefhebbers vragen dringend actie.