Werelddirigent Mariss Jansons overleden, bekend van Concertgebouworkest en Nieuwjaarsconcert

Letland maakte later deel uit van de Sovjetunie en de autoriteiten verhinderden Mariss Jansons aan de slag te gaan in het buitenland; zo mocht hij niet de assistent van Herbert von Karajan worden in Berlijn. Pas na de glasnost en perestrojka van president Gorbatsjov kon Mariss Jansons de wereld verkennen. Hij dirigeerde als gastdirigent zowat alle belangrijke orkesten van de wereld: Londen, Berlijn, Wenen, ook in de Verenigde Staten. Hij was jarenlang vast in dienst bij het Filharmonisch Orkest van Oslo en het Pittsburgh Symphony Orchestra.