Aantal wolven in Duitsland blijft toenemen: volgens de laatste telling leven er 105 roedels

Uit de laatste cijfers blijkt opnieuw dat het wolvenbestand in Duitsland in stijgende lijn blijft gaan. Momenteel leven er verspreid over het land 105 roedels. Dat zijn er 28 meer dan bij de vorige telling, toen er 77 roedels werden geregistreerd. Een roedel of wolvenfamilie telt tussen 3 en 11 dieren.