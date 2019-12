Hoe we onrechtvaardige ongelijkheid kunnen uitroeien zonder zelf ongelukkig te worden

Via EA probeer ik om de zinvolle doorstart van mijn gekwetste leven een groot bereik geven, om een extreme pechsituatie toch "een soort van" meerwaarde te geven. Voor het geluk van anderen en ook voor het welzijn van mezelf. Zo wil ik één plus één drie laten worden. Laat ons ervoor gaan. De omstandigheden om onrechtvaardige ongelijkheid uit te roeien, zonder er zelf ongelukkig of hulpbehoevend van te worden, zijn nog nooit zo groot geweest. Goede ondersteuning en omkadering kan voor (bijna) iedereen bereikbaar worden gemaakt. Let’s go!

Ondanks extreme pech, kon ik toch gebruikmaken van gunstige omstandigheden. Dat heeft voor mij het verschil betekend tussen verder leven zonder meer en een werkelijk waardevol bestaan. En dat wens ik dat iedereen toe. Hieraan kunnen bijdragen, zodat iedereen er beter van wordt (ook wijzelf), is voor mij een enorme motivatie. Door wat mij overkwam, weet ik hoe het is. Een zinvolle doorstart in die omstandigheden voelt aan als een basisrecht. En ook vanuit rationeel oogpunt is het uiterst verdedigbaar.

Ook voor onszelf, want we bereiken intussen een niveau van welvaart waarin ons geluk niet meer evenredig stijgt met de groei van ons materieel bezit. Welvaart draagt duidelijk bij aan ons geluk, maar niet oneindig. Onderzoek wijst zelfs uit dat we gelukkiger worden door onze welvaart te delen met anderen. Het geeft een goed gevoel en daar is niets mis mee. Het lijkt me een waardevolle en gezonde uiting van welbegrepen eigenbelang: zowel ons eigen geluk als dat van mensen in extreem kwetsbare posities varen er wel bij. Geen reden om ongericht te twijfelen dus! Doen…

Dat zijn omstandigheden die ik iedereen nu en in de toekomst toewens. Door mijn eigen verhaal ben ik gaan beseffen: onze enorme welvaart laat ook toe om extreme armoede en onrechtvaardigheid elders ter wereld weg te werken: kindersterfte, hongersnood, woningnood, behandelbare ziektes en aandoeningen. Als we het verstandig aanpakken, kunnen we een enorme impact hebben.

Net zoals mensen die leven in extreme armoede leefde ik lang in een overlevingsmodus. Door de ernst van het ongeval dat mij overkwam (ik zat op de fiets en een auto reed me omver), was ik lange tijd niet in staat om iets anders te ondernemen dan over–leven.

