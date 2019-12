Amerikaanse die Britse prins Andrew beschuldigt van misbruik op BBC: "Smeek om steun uit het Verenigd Koninkrijk"

Giuffre zegt dat ze op 17-jarige leeftijd als seksslaaf gedwongen werd door Epstein om seks te hebben met zijn vrienden, onder anderen de Britse prins Andrew. "Hij weet wat er gebeurd is, ik weet wat er gebeurd is. Slechts een van ons spreekt de waarheid en ik weet dat ik dat ben", aldus Giuffre.

De Britse prins Andrew ontkende eerder dat hij Virginia Giuffre, voorheen bekend als Virginia Roberts, ooit had ontmoet. Giuffre vraagt in het gesprek met BBC ook de steun van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk. "Ik smeek de mensen van het VK achter me te staan, me te helpen in dit gevecht. Dat ze dit niet normaal vinden. Dit is een verhaal over mensenhandel, over misbruik en jullie koningshuis."

Prins Andrew heeft vorige maand zijn koninklijke taken opgeschort, nadat hij in een omstreden interview geen al te beste beurt had gemaakt over zijn banden met Jeffrey Epstein en zijn rol in het misbruikschandaal rond de Amerikaanse zakenman.

Virginia Giuffre: "Het was een angstaanjagende tijd. Ik was net misbruikt door iemand van de koninklijke familie"