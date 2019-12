Australische man en vrouw na bijna twee weken gered uit de outback, een vrouw nog steeds vermist

Bijna twee weken nadat drie Australiërs vermist zijn geraakt in de buurt van Alice Springs, in het Noordelijk Territorium, zijn twee van hen levend teruggevonden. Hun reisgezel is nog altijd vermist.

De twee vrouwen en een man kwamen op 19 november met hun auto vast te zitten in de uitgedroogde rivierbedding van de Hugh River ten zuiden van Alice Springs, een kurkdroog en afgelegen gebied.

Enkele dagen geleden werd de 52-jarige Tamra McBeath-Riley levend teruggevonden in de buurt van een waterbron. Ze is in het ziekenhuis behandeld voor uitdroging en oververhitting, maar maakt het goed. Nu is ook Phu Thran (40) gered. Hij werd gevonden door een boer.

Aan Australische media vertelde McBeath-Riley haar verhaal. Toen ze vast kwamen te zitten, heeft het reisgezelschap drie dagen bij de auto overleefd met de watervoorraad die voorhanden was. Na drie dagen gingen ze op zoek naar water en ontdekten ze een waterbron. Ze kookten het vuile water en zeefden het met een t-shirt vooraleer het te drinken.

De drie beslisten op zoek te gaan naar hulp en splitsten zich uiteindelijk op. Naar de derde vermiste, Claire Hockridge, wordt nog altijd gezocht.

De Australische outback is een bijzonder onherbergzaam gebied. Overdag is het er extreem warm en 's nachts dalen de temperaturen onder het vriespunt. De politie heeft verschillende helikopters ingezet om de vermiste op te sporen.