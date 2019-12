"We bepalen zelf wat we goed vinden als partij", minimaliseert Open VLD, N-VA heeft het over "vertrouwensbreuk"

"Bij regeringsonderhandelingen gaat het om drie dingen: inhoud, inhoud en inhoud", aldus Kamerlid Christian Leysen. "Laat mij heel duidelijk zijn: het beleid van deze partij wordt niet bepaald door de drama queens van andere partijen."

De liberalen houden de blauwe gelederen gesloten. "Wij zijn een liberale partij en we werken binnen de liberale familie", luidt de persmededeling van Open VLD na afloop van het partijbureau. "We doen steeds correct aan politiek, ook met partijen die er een andere mening op na houden. De boodschap is duidelijk: wij zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet."

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat hij al twee weken lang geen contact heeft gehad met zijn Open VLD-collega Gwendolyn Rutten, maar moet toegeven dat hij zelf ook geen contact heeft opgenomen. "Ik ben niet degene die geheime vergaderingen belegt, ik ben niet degene die probeert een regering te maken zonder meerderheid in Vlaanderen, ik ben niet degene die het economische programma van de Vlaamse regering in de vuilbak wil kieperen." Hij zegt te betreuren dat hij "gedwongen is om uit de schaduw te treden"

