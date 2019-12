Bende van 13 jongeren rooft krantenwinkel leeg in Ternat, alerte treinbegeleider voorkomt hun vlucht

Het groepje jongeren hangt al een tijdje rond in Ternat en zorgt geregeld voor overlast. Burgemeester Michel Vanderhasselt zag ze zaterdag in de namiddag al bezig. "Ik reed per fiets voorbij en zag dat het groepje deze keer rondhing in de buurt van het station. Ze blokkeerden de stoep voor andere mensen. Ik belde meteen de politie voor een controle. Daarna verdwenen ze uit het zicht."

Bliksemsnel

Maar 's avonds keerde de bende jongeren terug. "Vlak voor de aankomst van een trein stormden de jongeren de krantenwinkel binnen", gaat de burgemeester verder. "Ze namen alles mee wat ze konden. Het was pikken en pakken en weg." De uitbater van de krantenwinkel, die zijn naam liever niet in de pers ziet verschijnen, wist niet wat hem overkwam.



“Die gasten kwamen plots met zijn allen in de winkel, verspreid over de twee gangen. Ze namen chips, drank, koekjes, ijsjes en snoep mee”, vertelt de man. “Vooraleer ik goed besefte wat er gebeurde, waren ze al weg. Het ging allemaal razendsnel.”

Vluchten met de trein

Het plan van de bende was om op de trein te springen, die in het station vlakbij vertrekkensklaar stond. "Maar de uitbater van de krantenwinkel liep hen achterna. De alerte treinbegeleider merkte onraad en liet de trein wachten. Niet veel later was de politie er, die een tiental mensen kon oppakken en identificeren", vertelt de burgemeester. Zeker drie daders konden te voet ontkomen.

Amerikaanse toestanden

“Dit zijn echt Amerikaanse toestanden aan het worden”, zegt de zaakvoerder van de krantenwinkel. Wij staan al vier jaar in deze winkel en we hebben de situatie zien verergeren. Er is geen respect meer.” Burgemeester Vanderhasselt bevestigt: "Deze bende maakt Ternat al een tijdje onrustig. De jongeren komen uit de Denderstreek en zijn al enkele keren in het Kruikenburgpark gesignaleerd, met wapens en al. Ik laat het hier niet bij. Onze politie zal meer toezicht houden en ik maak ook werk van bewakingscamera's in het centrum van Ternat", belooft de burgemeester.