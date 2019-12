Bewakingsagent aan bibliotheek van Sint-Niklaas tijdens examens

De bewakingsagent komt er naar aanleiding van overlast tijdens de examenperiode in juni. Toen kwamen er ook studenten blokken, maar was er overlast door jongeren die stoelen omgooiden in de cafetaria en die met bloempotten gooiden. De lift in de bibliotheek ging ook stuk.

Medewerkers voelen zich onveilig

Door die voorvallen voelden de medewerkers in de bibliotheek zich bedreigd. De politie is tussenbeide moeten komen. De stad Sint-Niklaas wil incidenten nu vermijden en schakelt daarom een bewakingsagent in. Vanaf nu kan er maar in één zaal gestudeerd worden en moet je lid zijn van de bibliotheek om binnen te mogen. Er zijn twintig plaatsen en de bewakingsagent komt er om de studenten in de gaten te houden.