Carice van Houten en Halina Reijn over "Instinct": "Spannende film over vrouwelijke identiteit en seksualiteit"

Het idee voor de film vond Halina Reijn in het nieuwsprogramma "Verboden liefde in de gevangenis". Ik zag het programma vijf jaar geleden. We hebben een van de verhalen uit het programma als uitgangspunt genomen, je zou dus kunnen zeggen dat de film op ware feiten is gebaseerd. We hebben dat verhaal gebruikt om een abstracte vertelling over seks, verslaving en grenzen te maken", legt Halina Reijn uit in "De wereld vandaag".

Reijn wist meteen dat ze haar goede vriendin en artistiek maatje Carice van Houten de hoofdrol van de film zou spelen. "We zijn ook medeproducenten van "Instinct". We hebben een artistiek huwelijk en voor mij was het meteen duidelijk dat we deze film samen zouden maken", aldus Reijn.