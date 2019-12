De Warmste Week trekt actie "vrijwilligen" op gang: wat moet je weten als je vrijwilligerswerk doet of wil doen?

Daarnaast heb je als vrijwilliger twee rechten: het recht om geïnformeerd te worden en het recht om verzekerd te zijn voor de burgerlijke aansprakelijkheid.

Het recht om geïnformeerd te worden kan een organisatie al invullen door een affiche in haar lokaal te hangen of informatie op haar website te zetten. Maar de beste optie is een individuele vrijwilligersovereenkomst waarin voor beide partijen alles duidelijk staat opgelijst: “Er zijn organisaties die daar goed mee omgaan, maar we horen ook vaak over overeenkomsten die echt te ver gaan”, zegt Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerking. “Daar staat soms in dat de vrijwilliger een bedrag verschuldigd is als hij niet komt opdagen of zijn portretrecht afgeeft.” Informeer je dus altijd goed, zeker als je iets moet ondertekenen. Voor de Warmste Week is elk goedgekeurd goed doel volledig te vertrouwen en is alles zeker in orde.