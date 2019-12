"De kraan gaat open": Presidenten Poetin en Xi lanceren eerste gaspijplijn van Rusland naar China

"Een historisch evenement, niet alleen voor de wereldwijde energiemarkt, maar in de eerste plaats voor Rusland en China", zei Vladimir Poetin. De Russische president was niet zelf in Siberië aanwezig, maar woonde net als zijn Chinese collega Xi Jinping de plechtigheid bij via een videoconferentie die werd uitgezonden op de Russische televisie.

"Dit project zal de strategische samenwerking tussen beide landen naar een heel ander niveau tillen."