"Down the snow 2": Dieter Coppens en Kevin opnieuw op pad voor de Warmste Week

Daarnaast bieden ze zelf ook rechtstreekse hulp aan daklozen door hen te voorzien van degelijke winterkledij om de winterkou te trotseren. En de vzw ziet het ook grootser: "We organiseren nu ook een kerstmarkt om daklozen een kerst te kunnen geven, maar we willen de lat hoger leggen en ook structureel iets doen. Dankzij Down the snow gaan we onze vleugels kunnen spreiden over Vlaanderen", zegt Ron Maes van GimmeShelter. "Alleen al in Antwerpen hebben we naar schatting 700 daklozen. U en ik zien die niet alle dagen, maar ze zijn er wel."