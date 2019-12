Alle agenten Mechelen-Willebroek dragen voortaan camera, "Geen discussie meer"

Strenge regels

Politiezone Mechelen-Willebroek was een van de eerste politiekorpsen in Vlaanderen dat over de bodycams beschikte, maar ze werden de voorbije jaren niet zo vaak gebruikt. Tot voor de nieuwe camerawet van vorig jaar mochten de camera's ook alleen maar worden gebruikt bij grote groepen en waren er strengere regels. Nu is er een nieuwere versie die gemakkelijker is om mee te werken. De camerawetgeving is nu minder streng geworden, waardoor ze de camera's vaker kunnen gebruiken.

Positief effect

De politieagenten beslissen voorlopig wel zelf wanneer ze filmen met hun bodycam. Ze moeten ook altijd duidelijk zeggen dat ze aan het filmen zijn. "Studies tonen aan dat mensen rustiger worden als ze weten dat de interventie wordt opgenomen", legt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek uit. "Ze worden dan voorzichtiger in hun reactie tegen de politie."