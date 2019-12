Onder invloed van Europa hebben we de afgelopen jaren meer afval gesorteerd en gerecycleerd. Maar de hoeveelheid afval die we produceren is niet kleiner geworden. Bovendien komt er veel afval bij waar we geen blijf mee weten. Dat komt omdat we heel wat producten importeren uit landen als China. Als die stuk gaan of opgebruikt zijn, blijft er materiaal achter waarvoor de Europese wetgeving geen oplossing heeft.