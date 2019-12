Frankrijk betuigt laatste eer aan 13 gesneuvelde militairen in Mali: "Ze stierven voor de vrijheid van de wereld"

In Frankrijk zijn de 13 militairen begraven die vorige week om het leven kwamen in Mali in Afrika. 13 lijkwagens reden door het centrum van Parijs naar Hôtel des Invalides. Langs de weg stonden honderden mensen om hen eer te bewijzen. President Emmanuel Macron hield een toespraak. Ook de ex-presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande waren aanwezig. De militairen stierven in Mali toen hun helikopters op elkaar botsten, terwijl ze op missie waren tegen islamistische militanten.