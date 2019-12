Federaal procureur Frédéric Van Leeuw wil zwaardere straffen tegen IS-strijders kunnen eisen

Van Leeuw herhaalt daarom zijn vraag dat de aanklager 10 jaar zou moeten kunnen eisen: "Want dat is de straf die de wetgever heeft voorzien". Hij pleit er dan ook voor om de wettelijke procedures dringend te herzien zodat terroristische misdrijven meteen naar de correctionele rechtbank worden verwezen, zonder verzachtende omstandigheden: "Op dit moment moeten we de straffen verminderen, en daarna krijgen we het verwijt dat alle terroristen en verkrachters te weinig gestraft worden. Dan wil ik nu wel de bal terugkaatsen in het kamp van de politiek."