Open VLD-voorzitter Rutten ontkent dat PS haar premierschap aanbood: "Wat ik afgelopen week hoorde, is gewoon brutaal"

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de positie van Open VLD. "Als ik dat allemaal hoor of lees: dat is gewoon brutaal", zegt ze. "Als we ooit uit deze impasse willen komen, moet elke politicus zijn job doen. Dat doe je niet door informatie te lekken of persoonlijke uithalen te doen. Het ging er de afgelopen weken wel heel persoonlijk aan toe. Dat is niet fijn, dat kan ik wel zeggen. Gelukkig ben ik niet haatdragend."