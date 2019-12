"Habsburgse kin" was zeer waarschijnlijk het gevolg van inteelt

De onderzoekers berekenden de mate van inteelt aan de hand van een grote stamboom, met meer dan 6.000 individuen, gespreid over 20 generaties.

Vervolgens voerden ze een analyse uit om vast te stellen of er een verband was tussen die mate van inteelt en de mate waarin de verschillende Habsburgers leden aan de gelaatsvervormingen. Ze stelden vast dat er een sterk verband was tussen de mate van inteelt en de vooruitstekende onderkaak. De verhouding tot de terugwijkende bovenkaak was ook positief volgens de onderzoekers, maar ze was slechts statistisch significant voor 2 van de 7 kenmerken waarvoor een diagnose was gesteld.

De oorzaken van het verband tussen inteelt en de afwijkingen aan het gelaat zijn niet bekend, maar de auteurs van de studie suggereren dat dit komt doordat het belangrijkste effect van inteelt is dat het nageslacht een grotere kans heeft om twee identieke vormen van een gen - zogenoemde allelen - te erven van beide ouders, zodat ze wat men genetisch homozygoot noemt worden. Dat vergroot de kans op recessieve aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die zich niet manifesteren als het nageslacht slechts één 'zieke' versie van het gen heeft en één gezonde, die dan domineert, maar die wel optreden als men van elke ouder hetzelfde 'zieke' gen heeft geërfd en dus twee 'zieke' allelen heeft.

De onderzoekers merken echter wel op dat het onderzoek slechts om een beperkt aantal individuen gaat, 15 in totaal, en dat dus de kans bestaat dat de Habsburgse kin het gevolg is van het toevallig opduiken van bepaalde gelaatstrekken, of ook van genetische drift. Dat is de willekeurige verspreiding van genen bij de voortplanting en het is een statistisch proces dat het gevolg is van de invloed van toeval op die verspreiding. Het heeft de neiging te maken dat individuen in een populatie homozygoot worden, wat dus ook kan gebeuren bij inteelt.

De onderzoekers stellen wel dat dit scenario onwaarschijnlijk is, maar ze geven toe dat ze het niet kunnen uitsluiten. Echt definitief bewijs voor de stelling dat de Habsburgse kin het gevolg is van inteelt, is er dus nog niet, maar het lijkt wel erg waarschijnlijk. Zonder dna van de betrokken Habsburgers, en dat is er niet voor zover bekend, ziet het er ook niet naar uit dat we ooit dat definitieve bewijs zullen krijgen.

De studie van de onderzoekers van de Universidade de Santiago de Compostela is gepubliceerd in Annals of Human Biology. Bron: persbericht van Taylor&Francis.