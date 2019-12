Waarom lijkt Open VLD N-VA los te laten? "Paars-groen wordt allesbehalve een wandeling in het park"

We tekenden zinnetjes op genre: "Wij zijn geen bijhuis van N-VA. We zullen zelf wel onze standpunten bepalen. We gaan voor de 13 procent van de kiezers die voor ons gestemd hebben. We gaan niet als konijnen in de lichtbak van de N-VA en Vlaams Belang blijven kijken. We staan op eigen benen. We zullen zorgen dat we in de komende regeerperiode resultaat boeken en we gaan daarmee naar de kiezer."



"Dat N-VA-kopstuk Theo Francken gaat spreken over het "Marrakech-pact" bij "Het Forum voor Democratie", de partij van Thierry Baudet, geeft ook aan dat er weinig regeringsbereidheid is bij zijn partij. Het Forum lijkt op het Vlaams Belang. Franckens aanwezigheid is een opgestoken middelvinger."