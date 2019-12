Honderden verjaardagskaartjes voor oud-operazangeres Elza (106) in Destelbergen

Elza Roels is een erg geliefde bewoonster van het WZC Kouterhof in Destelbergen en dus besloot het personeel om haar 106e verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. "Enkele collega's deden een oproep in de krant en in tijdschriften met de vraag zoveel mogelijk verjaardagskaarten op te sturen. Ook de scholen in de buurt werden aangeschreven. Daar is massaal op gereageerd", vertelt verzorgster Katrien.

Ruim 300 kaartjes kreeg de oudste bewoonster van het zorgcentrum. "Ik moet ze nog eens opnieuw tellen want ik ben de tel kwijt geraakt", vertelt ze zelf met een brede glimlach. Naast de kaartjes zijn er ook heel erg veel tekeningen van kinderen. Zelfs wielrenner Iljo Keisse was gecharmeerd door de kaartjesactie en stuurde een gesigneerde foto op. Alles wordt netjes op de muur van Elza's kamer gehangen.

Altijd vriendelijk, altijd content

"Elza is een echte topvrouw", vertelt Katrien nog. "Ze heeft nog altijd een fantastisch geheugen en ze leest nog elke dag. Ze is enorm vriendelijk en goedlachs, we wilden iets speciaals voor haar doen." Elza ziet haar goede humeur zelfs als hét geheim om zo oud te worden: "Ik hou niet van oude zagen, ik kan ze niet verdragen. Ik ben altijd content en dat houdt mij gezond."

Operazangers

Elza Roels heeft er een carrière opzitten als operazangeres en probeert nog af en toe te zingen. "Ik weet het nog, we mochten nooit eten vlak voor we optraden. Ik stond er altijd te zingen met grote honger, maar ik heb het enorm graag gedaan", vertelt ze. Op haar verjaardag hoefde Elza alleszins geen honger te lijden. Ze ging uitgebreid tafelen met haar familie. "Ik ga ze nog een beetje plagen", lacht ze. Woensdag is er in het woonzorgcentrum een groot feest voor Elza. Als het een beetje meezit, probeert ze dan ook zelf nog wat te zingen.