Inwoners Dendermonde mogen geen stoelen verhuren tijdens Ros Beiaardommegang

De Ros Beiaardommegang is een echte traditie in Dendermonde. Om de 10 jaar trekt een folkloristisch paard met 4 Heemskinderen (vier broers) door de stad. Een gebeurtenis waar iedere Dendermondenaar bij wil zijn. Op 24 mei 2020 is het weer zover.

Gratis vanaf 2020

Iedere Dendermondenaar mag vanaf deze editie gratis de Ros Beiaardommegang gaan bekijken, de staanplaatsen rond de Grote Markt zijn nu ook gratis, alleen de tribuneplaatsen op de markt zijn betalend. De staanplaatsen langs het parcours op de voetpaden zijn altijd al gratis geweest, maar de stad vreest nu dat inwoners die langs het parcours wonen, zullen proberen om stoelen te verhuren op het voetpad voor hun woning.

Burgemeester Piet Buyse is duidelijk: "Dat zal echt niet toegestaan worden. Op het hele parcours kunnen wij niet toelaten dat er hindernissen zullen geplaatst worden. Dus geen eetstandjes, geen andere zaken die in de weg zullen staan en dus ook geen stoelen op een trottoir." Er worden 100.000 toeschouwers verwacht en stoelen langs het parcours kunnen onveilige toestanden veroorzaken.

"Als er stoelen zouden vallen, dan is dat onveilig"

De burgemeester beseft wel dat veel inwoners mensen zullen uitnodigen: "Wij weten wel dat veel mensen hun familie, vrienden en kennissen zullen uitnodigen om bijvoorbeeld vanop de eerste verdieping het Ros Beiaard toe te juichen. Daar kunnen wij niks aan doen en alleen maar aanmoedigen. Maar op het voetpad waar de mensen staan kan dat echt niet. Als de grote menigte het paard enthousiast toejuicht, dan zouden de stoelen kunnen omvallen en dat is ronduit onveilig. Het is omwille van veiligheidsredenen dat dat niet toegestaan wordt."

Politiereglement

Er bestaat een politiereglement dat nog moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Van zodra dat gebeurd is zal die beslissing gedeeld worden met het publiek. "We zullen optreden als dat nodig is, maar het is nog nooit voorgekomen. Een echte Dendermondenaar weet dat dat 20 jaar geleden niet zo was en 10 jaar geleden ook niet. De staanplaatsen bevinden zich allemaal op openbaar domein en wij gaan de regels toepassen die in het belang zijn van de veiligheid."