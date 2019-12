Kapellenaars zetten kaarsje buiten voor asbestdoden: "We willen mensen samenbrengen in hun verdriet"

Wie gisteren in Kapelle-op-den-Bos was, kon er niet naast kijken. Op deurdrempels, vensterbanken en opritten stonden kaarsjes te flikkeren in de wind. Het idee komt van drie buurtbewoners die zich verenigd hebben in de vzw Maanzin.

Joris Prikken: "We weten dat er hier in het dorp een problematiek is die alom vertegenwoordigd is en waar iedereen mee geconfronteerd wordt. We willen mensen samenbrengen in dat verdriet. En letterlijk warmte pompen in de gemeente met de kaarsjes."

Euthanasie

Burgemeester Renaat Huysmans is huisarts en kent de problematiek van asbestdoden maar al te goed. "Ik word hier in Kapelle-op-den-Bos meer geconfronteerd met asbest dan ik zou willen. Dit jaar alleen al heb ik drie patiënten moeten afgeven aan asbest. Het is nog steeds één van de meest verschrikkelijke vormen van kanker die je kan krijgen. Want het gaat gepaard met heel veel pijn en kortademigheid waardoor de levenskwaliteit zeer sterk achteruit gaat. Die mensen vragen jammer genoeg om euthanasie omdat ze het niet meer uithouden. Ik vind het dus erg belangrijk om mee te doen aan deze actie. Niet als burgemeester, maar als huisarts."

Vzw Maanzin hoopt ook volgend jaar een nieuwe actie op te zetten zodat de asbestslachtoffers nooit vergeten worden in Kapelle-op-den-Bos.