Is de verlenging van onze kerncentrales te rechtvaardigen? Tien vragen en antwoorden

Een kernreactor krijgt meestal een exploitatievergunning van 40 jaar. Dat was ook de basis voor de Belgische wet op de kernuitstap van 2003. Vanaf 2015 zouden onze kernreactoren moeten sluiten, te beginnen met de oudste: Tihange 1 en Doel 1 en 2. Die stammen uit 1975 en moesten dus in 2015 dicht.

Maar in de praktijk verliep dat wel even anders: in 2014 verlengde de Belgische overheid de levensduur van de drie kernreactoren met 10 jaar. En ze was lang niet de enige die dat deed. In VS begonnen ze er al twintig jaar geleden mee: tientallen Amerikaanse kernreactoren mogen 50 tot 60 jaar blijven draaien.

In 2006 besloot de Nederlandse regering dat haar enige kernreactor in Borssele nog tot 2033 zou openblijven, 20 jaar langer dan oorspronkelijk gepland. Tot nader order zal Borssele -een kernreactor die 2 jaar ouder is dan de oudste Belgische- 60 jaar draaien. Er gaan nu zelfs stemmen op om kernreactoren 80 jaar open te houden. In theorie kan het : volgens het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol kunnen de kernreactorkuipen van Doel 4 en Tihange 3 het 100 jaar volhouden.